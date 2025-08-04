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​Нідерланди поставлять Україні пакет американських систем озброєння на 500 млн євро

До пакету увійдуть ракети Patriot.

​Нідерланди поставлять Україні пакет американських систем озброєння на 500 млн євро
Ілюстративне фото
Фото: Рубен Брекельманс

Нідерланди нададуть Україні черговий пакет безпекової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

“Як перший союзник НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро”, - написав він.

Міністр оборони Нідерландів уточнив, що до пакету увійдуть деталі та ракети Patriot.

“Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії”, - наголосив Брекельманс.
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