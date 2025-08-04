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Окупанти атакували дронами та з артилерії по Нікопольщині, постраждали люди

Двох чоловіків госпіталізували з травмами.

Окупанти атакували дронами та з артилерії по Нікопольщині, постраждали люди
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували Нікопольщину FPV-дронами та з артилерії. Унаслідок чого постраждали двоє чоловіків. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ворожим ударом знову була Нікопольщина. Агресор бив FPV-дронами та артилерією, скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали райцентр, Мирівська, Покровська і Марганецька громади", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків – 48 та 53 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 

Пошкоджені адмінбудівля, підприємство, екскаватор і авто.

  • Унаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській обалсті постраждала 4-місячне немовля. Дитина знаходиться у лікарні у важкому стані. Ще дві жінки – у стані вередньої тяжкості.
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