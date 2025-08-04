Окупанти атакували дронами та з артилерії по Нікопольщині, постраждали люди

Російські окупанти атакували Нікопольщину FPV-дронами та з артилерії. Унаслідок чого постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Під ворожим ударом знову була Нікопольщина. Агресор бив FPV-дронами та артилерією, скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали райцентр, Мирівська, Покровська і Марганецька громади", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків – 48 та 53 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Пошкоджені адмінбудівля, підприємство, екскаватор і авто.
- Унаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській обалсті постраждала 4-місячне немовля. Дитина знаходиться у лікарні у важкому стані. Ще дві жінки – у стані вередньої тяжкості.