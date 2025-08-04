В Україні засудили ще двох агенток ФСБ, які допомагали рашистам під час наступу на Покровськ

Російські інформаторки шпигували за Силами оборони України на Донеччині та передавали інформацію ворогу.

За матеріалами СБУ засуджено ще двох російських інформаторок, які коригували ворожий вогонь по оборонцях Донеччини та допомагали ЗС РФ наступати на Покровськ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки реальні строки покарання отримали ще двоє агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які коригували ворожий вогонь по оборонцях Донеччини." — ідеться у повідомленні.

Відомо, що зрадниці відстежували для окупантів геолокації українських військ на Покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, систем ППО, артпозицій та логістичних складів ЗСУ.

Інформацію зрадниць ворог використовував для підготовки бойових операцій із застосуванням керованих авіабомб, дронів та ракетного озброєння.

Так, одна з агенток за дорученням куратора намагалась виявити позиції українських підрозділів радіоелектронної боротьби, по яких рашисти планували здійснити прицільний авіаудар.

Згодом вона виїхала на Дніпропетровщину, де сподівалась "загубитись" від правосуддя, але невдовзі була затримана Службою безпеки.

Суд призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Ще одна агентка виконувала завдання співробітника центру спецпризначення російського гру "Сенеж". За його інструкцією жінка шпигувала за рухом колон бронетехніки Сил оборони у напрямку передової східного фронту.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю в лютому 2024 року за місцем проживання. З урахуванням співпраці зі слідством, суд засудив її до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до вчинених злочинів обох агенток визнано винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).