СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні засудили ще двох агенток ФСБ, які допомагали рашистам під час наступу на Покровськ

Російські інформаторки шпигували за Силами оборони України на Донеччині та передавали інформацію ворогу.

В Україні засудили ще двох агенток ФСБ, які допомагали рашистам під час наступу на Покровськ
Фото: Донецька обласна прокуратура

За матеріалами СБУ засуджено ще двох російських інформаторок, які коригували ворожий вогонь по оборонцях Донеччини та допомагали ЗС РФ наступати на Покровськ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки реальні строки покарання отримали ще двоє агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які коригували ворожий вогонь по оборонцях Донеччини." — ідеться у повідомленні.

Відомо, що зрадниці відстежували для окупантів геолокації українських військ на Покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, систем ППО, артпозицій та логістичних складів ЗСУ.

Інформацію зрадниць ворог використовував для підготовки бойових операцій із застосуванням керованих авіабомб, дронів та ракетного озброєння.

Так, одна з агенток за дорученням куратора намагалась виявити позиції українських підрозділів радіоелектронної боротьби, по яких рашисти планували здійснити прицільний авіаудар.

Згодом вона виїхала на Дніпропетровщину, де сподівалась "загубитись" від правосуддя, але невдовзі була затримана Службою безпеки.

Суд призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Ще одна агентка виконувала завдання співробітника центру спецпризначення російського гру "Сенеж". За його інструкцією жінка шпигувала за рухом колон бронетехніки Сил оборони у напрямку передової східного фронту.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю в лютому 2024 року за місцем проживання. З урахуванням співпраці зі слідством, суд засудив її до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до вчинених злочинів обох агенток визнано винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies