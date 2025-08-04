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ЦПД: Росія звинувачує Україну і НАТО у підготовці терактів

Кремль намагається дискредитувати Україну та її партнерів та перекласти на "недружні країни" відповідальність за майбутні аварії танкерного флоту.

ЦПД: Росія звинувачує Україну і НАТО у підготовці терактів
Фото: Центр протидії дезінформації

Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила звинувачення на адресу України та її міжнародних партнерів, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як заявили у російській розвідці, Велика Британія разом із союзниками по НАТО начебто планують "велику диверсію" проти російського танкера з розливом нафти або його підпалом, що нібито дасть привід "розгорнути масову облаву проти російського танкерного флоту". Виконавцем цих терактів нібито мають бути "українські силовики".

"Ця заява сзр, як і багато попередніх аналогічних, не має нічого спільного з реальністю. Раніше сзр уже заявляла про начетбо підготовку Україною та союзниками "терактів" на морі, зокрема "торпедної атаки на американське судно". Втім, жоден такий "прогноз" сзр не справдився", — ідеться у повідомленні.

Такими заявами Кремль намагається дискредитувати Україну та її партнерів, виправдати негативні наслідки для тіньового флоту РФ від санкцій та перекласти на "недружні країни" відповідальність за майбутні аварії танкерного флоту, які регулярно трапляються через поганий технічний стан суден.

"Водночас саме Росія стоїть за низкою диверсій у країнах ЄС та НАТО, в тому числі й на Балтійському морі", — наголошують у ЦПД.

  • Нещодавно Великобританія запровадила нові санкції проти 135 суден тіньового флоту РФ, а також двох компаній повʼязаних з діяльністю російських танкерів. 
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