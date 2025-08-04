Кремль намагається дискредитувати Україну та її партнерів та перекласти на "недружні країни" відповідальність за майбутні аварії танкерного флоту.

Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила звинувачення на адресу України та її міжнародних партнерів, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як заявили у російській розвідці, Велика Британія разом із союзниками по НАТО начебто планують "велику диверсію" проти російського танкера з розливом нафти або його підпалом, що нібито дасть привід "розгорнути масову облаву проти російського танкерного флоту". Виконавцем цих терактів нібито мають бути "українські силовики".

"Ця заява сзр, як і багато попередніх аналогічних, не має нічого спільного з реальністю. Раніше сзр уже заявляла про начетбо підготовку Україною та союзниками "терактів" на морі, зокрема "торпедної атаки на американське судно". Втім, жоден такий "прогноз" сзр не справдився", — ідеться у повідомленні.

Такими заявами Кремль намагається дискредитувати Україну та її партнерів, виправдати негативні наслідки для тіньового флоту РФ від санкцій та перекласти на "недружні країни" відповідальність за майбутні аварії танкерного флоту, які регулярно трапляються через поганий технічний стан суден.

"Водночас саме Росія стоїть за низкою диверсій у країнах ЄС та НАТО, в тому числі й на Балтійському морі", — наголошують у ЦПД.