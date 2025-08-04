Дрони СБУ влучили по винищувачах РФ у Саках, знищено Су-30СМ

Аеродром Саки у Криму є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в окупованому РФ Криму, один літак знищено повністю.

Про це повідомили у спецслужбі.

“Цієї ночі безпілотники ЦСО “А” СБУ “завітали” на військовий аеродром “Саки” в тимчасово окупованому Криму”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Аеродром у Саках є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

“Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн”, ‒ додали в СБУ.