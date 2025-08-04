Владислав ділиться історією власної мобілізації. Він згадує, як йшов по вулиці на роботу і отримав повістку. Розуміючи, що країні потрібен кожен, та пам'ятаючи, наскільки жахливою була тимчасова окупація його рідного міста, чоловік прийшов на визначений час у ТЦК та СП.

Після розподілу потрапив в 77-му бригаду ДШВ і пройшов якісну підготовку, яка в подальшому не раз рятувала йому життя. Як далі складався шлях мобілізованого чоловіка, якого страху, пов'язаного зі зброєю, йому вдалось позбутися, та наскільки змінилось його життя після мобілізації - розповідає Владислав.