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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинуло дві люди, є поранені

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинуло дві люди, є поранені

Унаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу загинуло дві людини, поранено 5 осіб.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Покровському районі у Добропіллі одна людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і адмінбудівлю.

У Рубіжному поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок. У Родинському пошкоджено будинок.

У Лимані Краматорського району одна людина поранена, пошкоджено 3 будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку.

У Бахмутського району у Сіверську пошкоджено 3 будинки.

  • З лінії фронту евакуйовано 653 людини, зокрема 23 дитини.

Фото: t.me/VadymFilashkin
Фото: t.me/VadymFilashkin
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