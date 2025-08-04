У Одеській області через ворожі обстріли горіли радіоринок, гуртожиток та приватний дім

У Одеській області через чергову ворожу дронову атаку горіли радіоринок, гуртожиток та приватний дім.

Про це повідомили у ДСНС та в облпрокуратурі.

"Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували", – зазначили рятувальники.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Там вогонь знищив торговельні павільйони, де знаходилась електроніка та побутова техніка.

За даними прокуратури, пошкоджено 50 торговельних павільйонів, 8 – зруйновані вщент. На Одещині пошкоджені 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто.

У ДСНС повідомили, що ліквідували масштабну пожежу в недіючому гуртожитку.

В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілу