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Головне за неділю, 3 серпня: обстріл Херсона, понад 150 боєзіткнень, наслідки удару по Краматорську

Бойові дії на Донеччині, 153 бойових зіткнення, ворожі обстріли, новий командувач Повітряних сил. Яким запам’ятається 1257-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 3 серпня: обстріл Херсона, понад 150 боєзіткнень, наслідки удару по Краматорську
Наслідки обстрілу Краматорська 31 липня 2025 року
Фото: Facebook/Вадим Філашкін

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по житловому будинку у Краматорську 31 липня зросла до 5 осіб, ще 11 людей зазнали поранень.

Унаслідок обстрілу відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що відомо наразі про 11 поранених.

"Ще 2 жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки. За наявною інформацією, ще 5 людей перебувають під завалами", - додав очільник області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 серпня відбулося 153 бойових зіткнення.

Найгарячіші напрямки фронту – Покровський, Лиманський, Новопавлівський. Також росіяни активні на Торецькому напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 серпня – в новині.

Російські окупанти завдали авіаударів по автомобільному мосту у Херсоні, що з’єднує центральну частину міста з мікрорайоном "Острів". Загинув цивільний, який перебував на мосту під час удару.

За даними слідства, 3 серпня у проміжку між 11:00 та 11:10 збройні сили РФ здійснили чергову серію авіаційних ударів керованими авіабомбами по території міста Херсона.

"У зоні ураження — на автомобільному мосту через річку Конка, що з’єднує центральну частину міста з мікрорайоном "Острів", — виявлено тіло загиблого чоловіка 1958 року народження. Попередньо встановлено, що він перебував на проїжджій частині мосту в момент обстрілу та загинув внаслідок вибуху", — зазначають у прокуратурі.

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Кривоножко виконував обов’язки командувача Повітряних сил із 30 серпня 2024 року.

3 серпня у селі Бузьке Миколаївської області невідомі особи напали на військовослужбовців Територіального центру комплектування та представника Нацполіції під час проведення заходів оповіщення, повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Група цивільних, озброєних битами і металевими трубами, пошкодила автомобіль і завдала тілесних ушкоджень одному з військових. «З метою самозахисту військовослужбовець застосував травматичний пістолет, зареєстрований згідно з чинним законодавством», — уточнили в ТЦК.

Станом на 14:00 були постраждалі як серед військових, так і серед цивільних. На місці працювали правоохоронці.

Центральна виборча комісія Молдови виключила чотири політичні партії зі списку учасників парламентських виборів, призначених на 28 вересня, пише Newsmaker.

Йдеться про Аграрну партію Молдови, партію «Альтернативна сила спасіння Молдови», «Шанс» і «Перемога».

Як пояснили у ЦВК, рішення пов'язане з відмовою Агентства державних послуг зареєструвати зміни у реєстраційних даних цих партій у Державному реєстрі юридичних осіб.

Станом на 24 липня до участі у виборах допустили 39 із 66 зареєстрованих політичних формувань.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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