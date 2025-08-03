На Миколаївщині невідомі напали на військових ТЦК під час оповіщення

Є постраждалі як серед військових, так і серед цивільних.

3 серпня у селі Бузьке Миколаївської області невідомі особи напали на військовослужбовців Територіального центру комплектування та представника Нацполіції під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Група цивільних, озброєних битами і металевими трубами, пошкодила автомобіль і завдала тілесних ушкоджень одному з військових.

«З метою самозахисту військовослужбовець застосував травматичний пістолет, зареєстрований згідно з чинним законодавством», — уточнили в ТЦК.

Станом на 14:00 є постраждалі як серед військових, так і серед цивільних. На місці працюють правоохоронці.

Терцентр нагадав, що погроза, насильство чи напад на військовослужбовця, який бере участь у заходах національної безпеки та оборони, карається до 12 років ув’язнення. Такі дії також можуть містити ознаки перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ).