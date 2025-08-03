Шмигаль представив Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО

Міністр оборони Денис Шмигаль представив президенту Володимиру Зеленському Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО.

Про це він повідомив у Telegram.

Шмигаль розповів, що Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО – це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.

"Мета нашої Дорожньої карти — посилити спроможності України", - наголосив міністр.

Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО.