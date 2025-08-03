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Президент України привітав захисників неба з Днем Повітряних сил

"День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони".

Президент України привітав захисників неба з Днем Повітряних сил
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський в День Повітряних сил Збройних сил України, подякував захисникам неба за кожну збиту російську ціль.

Привітання Президент опублікував у соцмережах. 

"Сьогодні День Повітряних сил Збройних Сил України. День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору", — ідеться у привітанні.

 Президент подякував пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає. Людям, які показують результат у захисті України. "Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя. Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні!" – наголосив Зеленський.
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