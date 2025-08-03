Уночі Сили ППО знищили 60 ворожих БпЛА та російську ракету

Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях.

У ніч на 3 серпня Росія атакувала українські міста 76-ма БпЛА, 1 балістичною ракетою та 1 крилатою ракетою Х-22, а також зенітними КР С-300/С-400.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 3 серпня (із 19.00 2 серпня) противник атакував 83-ма засобами повітряного нападу:

76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, рф.;

1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – рф;

5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.;

1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:

Фото: повітряні сили

60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

1 балістичну ракету Іскандер-М.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.