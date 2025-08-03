Росіяни атакували Запорізький район, є поранений

Окупанти вночі атакували Веселянку та Річне Запорізького району. Унаслідок обстрілів постраждав цивільний, зруйновані будинки.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"56-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни продовжують бити по Запорізькій області", — ідеться у повідомленні.
Вночі у Веселянці унаслідок обстрілів РФ зруйновані та пошкоджені кілька будинків. Виникла пожежа. Люди не постраждали.
У Річному ворог також ударив по приватній забудові. Поранено чоловіка. Йому надається вся необхідна допомога.
- Упродовж доби російська армія завдала 517 ударів по 16 населених пунктах Запоріжжя. Троє цивільних зазнали поранень.