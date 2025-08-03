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Безпілотники атакували нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в місті Адлер Краснодарського краю РФ

На території нафтобази виникла масштабна пожежа.

Безпілотники атакували нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в місті Адлер Краснодарського краю РФ
Фото: скріншот

Уночі 3 серпня безпілотники атакували нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у місті Адлер (район Сочі), Краснодарського краю РФ. Унаслідок влучання дронів виникла пожежа.

Про це інформує ТГ-канал Astra.

"В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили в цистерну з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. До ліквідації наслідків пожежі вже залучено 127 осіб і 35 одиниць техніки", — написав губернатор Краснодарського краю Михайло Котюков.

Нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" складається з 41 резервуару загальною місткістю приблизно 31 200 м³. Унаслідок удару безпілотника було уражено резервуар об’ємом близько 2000 м³, що й спричинило пожежу.

У Міноборони РФ заявили про знищення лише одного за ніч безпілотника в Краснодарському краї. Жителі раніше повідомили про щонайменше два попадання в нафтобазу в Адлері.

Всього за ніч у РФ та анексованому Криму російська ППО начебто збила 93 українські БпЛА.

"60 - над акваторією Чорного моря, 18 - над територією Воронезької області, 7 - над територією Білгородської області, 3 - над територією Брянської області, 2 - над територією Курської області, 1 - над територією Нижегородської області, 1 - над територією Краснодарського краю", ідеться у повідомленні.
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