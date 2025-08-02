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У КиївЗоо облаштували нову оселю для врятованих з Донеччини сервалів

Тварин евакуювали з Курахового у 2023 році.

У КиївЗоо облаштували нову оселю для врятованих з Донеччини сервалів
Фото: КиївЗоо

У КиївЗоо облаштували нову оселю для врятованих з Донеччини сервалів, повідомляє КМДА. 

Чотирьох сервалів було передано до КиївЗоо у 2023 році після евакуації з прифронтового Курахового на Донеччині.

Після лікування та адаптації перша пара Осіріс і Сехмет перейшли до наступного етапу реабілітації.

Для комфорту сервалів фахівці КиївЗоо власноруч створили нову простору оселю: трирівневий дерев’яний будиночок, гамачки, гілки дерев, кігтеточки, різні типи ґрунтів, дерев’яні колоди для лазіння.

Побачити котиків можна у фруктовому саду КиївЗоо.
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