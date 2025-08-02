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“Має бути справедлива відповідальність”: Зеленський назвав викриту НАБУ корупційну схему на закупівлі дронів “аморальною”

Глава держави подякував очільникам антикорупційних органів за викриття цієї корупційної схеми, у якій проходять підозрюваними нардеп від “Слуг народу” Олексій Кузнєцов та колишній голова Луганської ОВА, а нині голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай.

“Має бути справедлива відповідальність”: Зеленський назвав викриту НАБУ корупційну схему на закупівлі дронів “аморальною”
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 серпня повідомив, що сьогодні зустрівся з очільниками НАБУ та САП – Семеном Кривоносом, Олександром Клименком. 

“Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України [Олексія Кузнєцова], також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це”, – сказав Зеленський. 

Він повідомив, що подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. 

“Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки”, – сказав президент. 

Глава держави також повідомив про доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. 

“Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень”, – сказав президент.
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