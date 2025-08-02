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Володимир Зеленський зустрівся із Олександром Усиком

Обговорили зокрема популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

Володимир Зеленський зустрівся із Олександром Усиком
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський зустрівся із абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.

"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей", – написав глава держави у телеграмі і додав, що це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються "легенди України, відомі в кожному куточку планети", зокрема і абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Президент розповів, що під час зустрічі говорили про те, як посилити позиції України, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії та як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.

Також Зеленський і Усик обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

Володимир Зеленський, Олександр Усик та Андрій Єрмак
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський, Олександр Усик та Андрій Єрмак

  • Як Усик став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу, про це читайте у матеріалі LB.ua.
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