Анатолій Трубін став володарем Суперкубка Португалії

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна розпочала новий сезон з трофея: у матчі за Суперкубок Португалії "орли" здолали головного суперника.

На гру зі "Спортингом" Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі усі 90 хвилин. Свої ворота наш співвітчизник залишив сухими.

Натомість "Бенфіка" відзначилася єдиним м'ячем на 50-ій хвилині, автором якого став Евангелос Павлідіс. Мінімальна перемога у підсумку.

Для Трубіна це вже другий трофей у складі португальського гранду: минулого сезону Анатолій підіймав над головою місцевий Кубок ліги.