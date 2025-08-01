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Анатолій Трубін став володарем Суперкубка Португалії

Переможний початок сезону для українського голкіпера.

Анатолій Трубін став володарем Суперкубка Португалії
"Бенфіка" - володар Суперкубка Португалії
Фото: EPA/UPG

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна розпочала новий сезон з трофея: у матчі за Суперкубок Португалії "орли" здолали головного суперника.

На гру зі "Спортингом" Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі усі 90 хвилин. Свої ворота наш співвітчизник залишив сухими.

Натомість "Бенфіка" відзначилася єдиним м'ячем на 50-ій хвилині, автором якого став Евангелос Павлідіс. Мінімальна перемога у підсумку.

Для Трубіна це вже другий трофей у складі португальського гранду: минулого сезону Анатолій підіймав над головою місцевий Кубок ліги. 
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