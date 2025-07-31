"Шахтар" в разі успіху з "Бешикташем" вийде на грецький клуб

Донецький "Шахтар" у середу дізнався свого потенційного суперника у третьому кваліфікаційному раунді футбольної Ліги Європи.

Якщо "гірники" 31 липня у матчі-відповіді не втратять перевагу над турецьким "Бешикташем", то за потрапляння в стадію плей-оф кваліфікації вони позмагаються з грецьким "Панатінаїкосом".

Віцечемпіони Греції минулого сезону у другому кваліфай-раунді Ліги чемпіонів не змогли подужати шотландський "Рейнджерс" - після поразки 0:2 лише нічия 1:1. Тепер їхній максимум - Ліга Європи, але "Шахтар" спробує цьому завадити.

Перед стартовим свистком матчу-відповіді команда Арди Турана веде проти "Бешикташа" 4:2.