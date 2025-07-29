Формула-1. Гран-прі Бельгії: дуель між пілотами «Макларена» й камбек Гемілтона

Як Піастрі та Норріс з'ясовували стосунки, хто фінішував першим, чому Гемілтон пішов ва-банк і чи спрацювало це, що відбувається в «Ред Булл» і як це впливає на команду — в огляді тринадцятого етапу Формули-1.

Після тритижневої перерви Формула-1 нарешті повертається. Цього разу пілоти змагалися в Бельгії . Старт перегонів довелося відкласти через сильний дощ, утім уболівальники таки змогли насолодитися гонкою.

Дуель у «Макларені»

Те, що рівних «Макларену» у цьому сезоні немає, не викликає жодних сумнівів: пілоти від етапу до етапу демонструють, що саме вони заслуговують на право бути на вершині за підсумками цього сезону. Усе, що їм залишається зробити — з'ясувати, хто саме з пілотів «Макларена» виграє сезон.

Фото: EPA/UPG Змагаються Ландо Норріс і Оскар Піастрі

Чергова дуель відбулася в Бельгії. Цікаво, що гаряча вода пішла одразу на першому колі. Норріс, який розпочинав головну гонку з поул-позишн, наробив величезну кількість помилок на першому повороті і, як наслідок, подарував лідерство партнеру по команді Оскару Піастрі. Останній пройшов суперника без зайвих проблем… Пізніше Ландо таки отримав можливість повернути собі першу позицію, але... знову помилився, тому фінішував другим. Норріс двічі заблокував передні колеса в першому повороті, а також виїхав за межі траси, що коштувало йому приблизно трьох секунд. На фініші британець програв австралійцю Піастрі 3,4 секунди.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі після перемоги

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі на фініші

Бронзу цього етапу нарешті здобув пілот «Феррарі» Шарль Леклер, який зумів втримати позаду чинного чемпіона змагань Макса Ферстаппена.

Після 13-го етапу особистий залік пілотів такий: Піастрі, Норріс і всі інші.

Залік Формули-1 після Гран-прі Бельгії (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 266 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 250; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185; Джордж Расселл («Мерседес») — 157; Шарль Леклер («Феррарі») — 139.

Лихоманка «Ред Булл»

Четверте місце Макса Ферстаппена в Бельгії не єдина, ба більше, не головна проблема «биків».

За декілька днів до старту етапу боси «Ред Булл» звільнили з посади керівника та головного директора команди Крістіана Хорнера. Саме Хорнер очолював «Ред Булл» з першого дня їхніх виступів у Формулі-1.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час гонки

Керівництво команди логіку рішення не пояснювали, але, очевидно, причинами є провальні виступи команди цього сезону й системні внутрішні скандали. Під керівництвом Хорнера «Ред Булл» сім разів здобув Кубок конструкторів, а його пілоти вісім разів ставали чемпіонами світу: по чотири титули в активах Себастьяна Феттеля й Макса Ферстаппена. Новим керівником команди призначили колишнього гоночного директора «Феррарі» Лорана Мекіса. До слова, французький спеціаліст уже може записати до свого резюме перемогу Ферстаппена у спринті Гран-прі Бельгії.

Що ж буде далі? Побачимо. Щоб покращити ситуацію, команда має ще 11 етапів.

Прорив Гемілтона

Поки «бики» намагаються розв’язати свої проблеми, пілоти «Феррарі» справді потішили фанів на етапі в Бельгії. Леклер гарантував собі місце на подіумі, а Гемілтон, від якого після провальної кваліфікації особливих успіхів не чекали, зумів прорватися з 18 на 7 місце за підсумком основної гонки.

Фото: EPA/UPG Британський пілот Льюїс Гемілтон

«Я завжди любив такі гонки, де тобі кидають виклик і ти мусиш прокладати собі шлях через весь пелотон. Це дуже схоже на те, як починалося моє життя в гонках Rye House (картингова траса в Ходдесдоні). Ми мали не дуже хороший карт і завжди стартували ззаду.

Дуже нагадує подібні речі й чудову роботу команди. Я розчарований тим, що вікенд не був таким чудовим. Безумовно, його треба забути, але принаймні заробив кілька очок. А ще ми разом (з Леклером) випередили «Мерседес». Та повинен озирнутися назад — ви не завжди можете зробити все правильно. Є багато факторів, які вплинули на п'ятницю, суботу. Знову ж таки, це деякі фактори, але в підсумку винен я сам. І, очевидно, в гонці я трохи реабілітувався. Утім дуже дякую команді. Я постараюся приїхати сильнішим наступного тижня. Думаю, що тепер я знаю болід набагато краще з усіма змінами, які ми внесли. Тож тепер я почуваюся набагато впевненіше», — сказав Гемілтон після фінішу.

Фото: EPA/UPG Переможець етапу Оскар Піастрі під час пітстопу

Після тринадцяти етапів «Феррарі» на другому місці в Кубку конструкторів, відстаючи від лідера сезону, стайні «Макларен», на 268 очок.

Кубок конструкторів після Гран-прі Бельгії (п’ятірка кращих):

«Макларен» — 516 очок; «Феррарі» — 248; «Мерседес» — 220; «Ред Булл» — 192; «Вільямс» — 70.

Наступний етап Формули-1 прийме Будапешт, основна гонка відбудеться 3 серпня.