Формула-1. Гран-прі Австрії: дуель між пілотами «Макларена» та аварія Ферстаппена

Хто став переможцем Гран-прі Австрії , а хто – його головною невдахою – в огляді одинадцятого етапу Формули-1 .

Одинадцятий етап королівських перегонів був багатим на небанальні події. Зокрема упродовж перегонів відбулася пожежа боліда Сайнса та аварія Ферстаппена з Антонеллі. Паралельно рахунки між собою у «Макларені» зводять Піастрі й Норріс.

Цього тижня пілотів вітає легендарна траса «Ред Булл Ринг» в Австрії. Вони не розчарували, порадувавши фанів запеклою боротьбою.

Бути чи не бути? Про долю Гран-прі Австрії

Доволі таки символічно, що перед стартом головної гонки етапу боси Формули-1 оголосили свій вердикт стосовно подальшої долі траси «Ред Булл Ринг» у Шпільберзі. Уперше Гран-прі Австрії з’явилося в календарі у 1970 році на трасі «Остеррайхрінг», яка згодом була перебудована, і нині відома як «Ред Булл Ринг». Після виключення з календаря у 2003 році етап повернувся аж через 11 років завдяки зусиллям співзасновника «Ред Булл» Дітріха Матешиця, який інвестував у відродження автодрому.

Фото: EPA/UPG Траса «Ред Булл Ринг» в Австрії

Траса в Шпільберзі здобула популярність як серед пілотів, так і серед вболівальників, ставши ареною низки пам’ятних подій новітньої історії Формули-1.

І рішення, мабуть, залишило задоволеними усіх… Етап буде присутній у календарі королівських перегонів щонайменше до завершення сезону-2041. Шістнадцять років у нас точно є.

Провал «Вільямс»

Головними невдахами цього етапу сміливо можна назвати «Вільямс», адже обидва їхні пілоти не фінішували у гонці.

Якщо говорити про Сайнса, то він і не стартував. Його болід не зміг виїхати з прогрівочного кола. Через це Гран-прі перенесли на 20 хвилин, а дистанцію скоротили на одне коло – із 71-го до 70-ти. Далі – більше. Болід Сайнса почав горіти, тож Карлос закінчив гонку ще до її початку.

У іншого пілота «Вільямс» справи не краще. Його лихоманка триває – третій Гран-прі поспіль Алекс Албон не фінішує у гонці. Цього разу він зійшов із дистанції через проблеми з болідом.

Аварія Ферстаппена й Антонеллі

Якщо колишній пілот «Ред Булл» зійшов з траси ще до старту гонки, то теперішній і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен «фінішував» вже на першому колі. Сталося це, щоправда, не з його вини… Перед третім поворотом Антонеллі по внутрішній траєкторії пішов на обгін, але втратив контроль над болідом, заблокувавши колеса. Внаслідок цього італієць врізався у задню частину боліда Ферстаппена.

Очевидно, відбулось зіткнення. Болід Ферстаппена розвернуло, а у «Мерседеса» Кімі відлетіло колесо. Обидва пілоти не змогли продовжити гонку через пошкодження та зійшли на першому колі. Варто зазначити, що цей інцидент дуже болісно пережив молодий італійський пілот. Він більше хвилювався за Ферстаппена, ніж за самого себе. Кімі перепросив, а Макс відреагував на це з розумінням.

Що стосується Антонеллі, то він отримав штраф у три позиції на стартовій решітці Гран-прі Великої Британії, а також два штрафні очки для своєї ліцензії. Ферстаппен водночас уперше за п'ять років завершив перегони вже на першому колі: востаннє це траплялося ще у 2020-му на Гран-прі Сахіра у Бахрейні.

Дуель Піастрі та Норріса

Якщо твій болід найкращий у світі, то все, що залишається, – це боротися зі своїм партнером по команді, який також виступає на найкращому боліді у світі. Так-так, ви правильно зрозуміли. Пілоти «Макларена» знову «зарубились» між собою, але цього разу на Гран-прі Австрії.

Фото: EPA/UPG Дуель Норріса й Піастрі

Ландо Норріс утримував лідерство з поула, тоді як Піастрі постійно нав'язував боротьбу. Між партнерами ледь не дійшло до контакту, однак обидва діяли обережно, аби не втратити дорогоцінні очки для команди. Британський пілот фінішував-таки першим із перевагою 2,6 секунди над австралійцем. Третє місце на подіумі посів Шарль Леклер із «Феррарі», а Льюїс Гемілтон на іншому боліді «скудерії» фінішував четвертим.

Фото: EPA/UPG Британець Ландо Норріс після перемоги

Перемога дозволила Норрісу скоротити відставання у загальному заліку від Піастрі до 15 очок.

Залік Формули-1 після Гран-прі Австрії (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 216 очок; Ландо Норріс («Макларен») — 201; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155; Джордж Расселл («Мерседес») — 146; Шарль Леклер («Феррарі») — 119.

У Кубку конструкторів натомість все стабільно – «Макларен» майже вдвічі переважає найближчого переслідувача, «Феррарі», якому вже буквально наступає на п‘яти «Мерседес».

Кубок конструкторів після Гран-прі Іспанії (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 417 очки; «Фераррі» – 210; «Мерседес» – 209; «Ред Булл» – 162; «Вільямс» – 55.

Уже за тиждень на нас чекає Гран-прі Великої Британії на трасі «Сільверстоун». Головна гонка відбудеться 6 липня.