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Теніс: Світоліна з перемоги стартувала на Вімблдоні-2025

Вона здолала суперницю у двох сетах. 

Теніс: Світоліна з перемоги стартувала на Вімблдоні-2025
Еліна Світоліна під час матчу проти Анни Бондар
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) впевнено виграла перший матч на Вімблдонському турнірі 2025 року, повідомляє LB.ua.

У першому раунді українка у двох сетах розгромила угорку Анну Бондар (WTA № 75) – 6:3, 6:1. 

Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Українська тенісистка Еліна Світоліна

Матч тривав 1 годину і 3 хвилини, під час яких Еліна зробила два ейси, а також мала перевагу за віннерами — 18:9. 

Світоліна у матчі проти Бондар
Фото: EPA/UPG
Світоліна у матчі проти Бондар

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна

Світоліна на Вімблдоні
Фото: EPA/UPG
Світоліна на Вімблдоні

Таким чином Світоліна ввосьме в кар'єрі подолала перший раунд на Вімблдоні. У наступному колі українка зіграє з переможницею пари Грачова (WTA 92) – Саснович (WTA 107).

Найкращим результатом Еліни на Вімблдоні є півфінал, до якого вона доходила двічі у своїй кар'єрі (у 2019 і 2023 роках).

Нагадаємо, цьогоріч в одиночному розряді Вімблдону зіграють четверо українок.
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