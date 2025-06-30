Вона здолала суперницю у двох сетах.

Еліна Світоліна під час матчу проти Анни Бондар

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) впевнено виграла перший матч на Вімблдонському турнірі 2025 року, повідомляє LB.ua.

У першому раунді українка у двох сетах розгромила угорку Анну Бондар (WTA № 75) – 6:3, 6:1.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна

Матч тривав 1 годину і 3 хвилини, під час яких Еліна зробила два ейси, а також мала перевагу за віннерами — 18:9.

Фото: EPA/UPG Світоліна у матчі проти Бондар

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

Фото: EPA/UPG Світоліна на Вімблдоні

Таким чином Світоліна ввосьме в кар'єрі подолала перший раунд на Вімблдоні. У наступному колі українка зіграє з переможницею пари Грачова (WTA 92) – Саснович (WTA 107).

Найкращим результатом Еліни на Вімблдоні є півфінал, до якого вона доходила двічі у своїй кар'єрі (у 2019 і 2023 роках).

Нагадаємо, цьогоріч в одиночному розряді Вімблдону зіграють четверо українок.