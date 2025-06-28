УЄФА "знайшла" третього господаря для футзального Євро заради білорусів

Участь збірної України у турнірі поки під питанням.

Футзальне Євро-2026 замість двох країн відбудеться у трьох. На своєму офіційному сайті УЄФА повідомила, що Словенія приєднається до Литви та Латвії у статусі господарки.

Причиною для такого дивного рішення є кваліфікація на турнір збірної Білорусі. Литва та Латвія на законодавчому рівні забороняють командам з країни, що сприяла російській агресії проти України, виступати на своїй території.

Замість того, щоб дискваліфікувати друзів агресорів, УЄФА ухвалила, за власними словами, "справедливе та збалансоване" рішення перенести частину матчів до Словенії - до речі, рідної країни президента УЄФА Александра Чеферіна. Білорусь гарантовано гратиме у тій групі, яка усі матчі проведе в Любляні.

Попри успішну кваліфікацію на Євро, збірна України може на ньому так і не зіграти: наказ Міністерства молоді та спорту забороняє нашим спортсменам участь у командних змаганнях, де представлені збірні Росії чи Білорусі. Турнір стартує 20 січня.