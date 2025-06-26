Андрій Ярмоленко завершить професійну кар’єру в кінці сезону

Футболіст «Динамо» Андрій Ярмоленко наголосив, що новий сезон буде останнім для нього у професійній кар’єрі.

Про це він повідомив у коментарі ютуб-каналу «Центр футбольних новин» під час святкування 30-го чемпіонства киян на пресконференції «Динамо 3.0».

«Ми поспілкувалися з головним тренером та президентом, бо для мене було важливо почути, що я потрібен у ролі футболіста. Я в жодному разі не хочу бути в клубі за свої колишні заслуги. І коли я почув їхню думку, я зрозумів, що на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік. Щодо того, чи буде це мій останній контракт, то я з впевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста», – зауважив Ярмоленко.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко повернувся в «Динамо» у 2023 році після шести років гри за кордоном.

У минулому сезоні футболіст відзначився 12 голами й асистом у 32 матчах.