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"Ворскла" та "Металіст 1925" дізналися суперників у кваліфікації жіночої Ліги Чемпіонів

“Ворскла” стартує з другого раунду у Шляху чемпіонів, а харківський “Металіст 1925” - з другого раунду у Шляху представників ліг.

"Ворскла" та "Металіст 1925" дізналися суперників у кваліфікації жіночої Ліги Чемпіонів
Ілюстративне фото
Фото: УЄФА

Футболістки полтавської “Ворскли” та харківського “Металіст 1925” дізналися своїх суперників у другому раунді жіночої Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Цього сезону вдруге в історії Україну в цьому турнірі представлятимуть дві команди. “Ворскла” стартує з другого раунду у Шляху чемпіонів, а харківський “Металіст 1925” - з другого раунду у Шляху представників ліг.

В новому форматі турніру змагатиметься 18 колективів. Дев’ять команд одразу отримають місце в груповому етапі: “Арсенал” та “Челсі” (Англія), “Ліон” та ПСЖ (Франція), “Баварія” та “Вольфсбург”  (Німеччина), “Барселона” (Іспанія), “Бенфіка” (Португалія), “Ювентус” (Італія). 

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Ще дев'ять учасників приєднаються до змагань після третього раунду відбору.

“Ворскла” на цьому етапі потрапила до групи 5, де її першим суперником у півфіналі стане переможець групи 6 першого раунду (“Ланчхуті” (Грузія), “Мітровіца” (Косово), “Кліфтонвілл” (Північна Ірландія)). Матч відбудеться 27 серпня. 

У разі успіху 30 серпня за путівку до другого етапу “Ворскла” гратиме з переможцем пари “Гінтра” (Литва) — “Фарул” (Румунія).

В свою чергу “Металіст 1925” у півфіналі групи 1 Шляху представників ліг 27 серпня зіграє зі шведським ”Гаммарбю”, а у разі успіху 30 серпня - з переможцем пари “Манчестер Юнайтед” (Англія) — ПСВ (Нідерланди).
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