"Ворскла" та "Металіст 1925" дізналися суперників у кваліфікації жіночої Ліги Чемпіонів

“Ворскла” стартує з другого раунду у Шляху чемпіонів, а харківський “Металіст 1925” - з другого раунду у Шляху представників ліг.

Футболістки полтавської “Ворскли” та харківського “Металіст 1925” дізналися своїх суперників у другому раунді жіночої Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Цього сезону вдруге в історії Україну в цьому турнірі представлятимуть дві команди. “Ворскла” стартує з другого раунду у Шляху чемпіонів, а харківський “Металіст 1925” - з другого раунду у Шляху представників ліг.

В новому форматі турніру змагатиметься 18 колективів. Дев’ять команд одразу отримають місце в груповому етапі: “Арсенал” та “Челсі” (Англія), “Ліон” та ПСЖ (Франція), “Баварія” та “Вольфсбург” (Німеччина), “Барселона” (Іспанія), “Бенфіка” (Португалія), “Ювентус” (Італія).

Ще дев'ять учасників приєднаються до змагань після третього раунду відбору.

“Ворскла” на цьому етапі потрапила до групи 5, де її першим суперником у півфіналі стане переможець групи 6 першого раунду (“Ланчхуті” (Грузія), “Мітровіца” (Косово), “Кліфтонвілл” (Північна Ірландія)). Матч відбудеться 27 серпня.

У разі успіху 30 серпня за путівку до другого етапу “Ворскла” гратиме з переможцем пари “Гінтра” (Литва) — “Фарул” (Румунія).

В свою чергу “Металіст 1925” у півфіналі групи 1 Шляху представників ліг 27 серпня зіграє зі шведським ”Гаммарбю”, а у разі успіху 30 серпня - з переможцем пари “Манчестер Юнайтед” (Англія) — ПСВ (Нідерланди).