Асоціація спортивних журналістів України виключила Кирила Стадниченка зі своїх лав за підтримку збройної агресії РФ

Також були анульовані всі нагороди, які він раніше отримував.

Серед затриманих СБУ осіб, що виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян виявився спортивний журналіст та член Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ) Кирило Стадніченко.

Про це йдеться у заяві АСЖУ.

“Як бачимо, проросійськи гниди, часом, виявляються серед нас. Під час висвітлення результатів національної команди України на Олімпійських іграх в Парижі Кирило розповідав про те, що пишається бути українцем, а тим часом у ворожих пабліках писав про нікому не потрібний “хохляцький спорт”, - йдеться у заяві.

Правління АСЖУ одноголосно вирішило виключити Кирила Стадніченка із членства асоціації та анулювати всі нагороди, які він раніше отримував.

“Прикро, що людина, яка багато років працювала в українському спорті та вдавала із себе українця, виявилася спільником країни-терориста”, - наголосили в АСЖУ.