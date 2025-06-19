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Волейболіст Тупчій про збірну України: «Сила нашої команди в єдності»

Збірна України з волейболу має 7 очок в активі після першого ігрового тижня.

Волейболіст Тупчій про збірну України: «Сила нашої команди в єдності»
Василь Тупчій виконує удар
Фото: FIVB

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій у коментарі LB.ua назвав секрет успіху команди в Лізі націй.

«Сила нашої команди в єдності. Не в окремих зірках, а в тому, як ми підтримуємо один одного на майданчику і поза ним. 7 очок – це старт, це фундамент. Попереду ще чотири тижні, і в цій Лізі націй можливо все. Головне вірити, грати та рости з кожним матчем. Головне – бути разом – команда та вболівальники», – сказав Тупчій. 

Окрім того, волейболіст наголосив, що кожна гра в Лізі націй є складною, адже на турнірі немає слабких команд. 

«Не варто думати, що в Лізі націй комусь буде легко. Тут збірні найсильніших країн, кожна з яких вкладає великі кошти у розвиток волейболу. Вони створюють потужні тренувальні програми, постійно вдосконалюються. Конкуренція надзвичайно жорстка, тому кожен матч – це справжня боротьба, де кожна команда прагне показати максимум. Це не просто ігри – це битва за честь, престиж та майбутнє волейболу у своїх країнах. Попереду у нас складні випробування», – підсумував Тупчій.

Як повідомлялось, Україна обіграла США та Кубу в дебютній Лізі націй і посідає 7 місце в турнірній таблиці.
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