​Волейболіст Янчук про Лігу націй: "У другому тижні легше не буде"

Збірна України з волейболу перемогла США й Кубу упродовж першого тижня дебютного виступу в Лізі націй. Догравальник національної збірної України з волейболу Дмитро Янчук поділився очікуваннями від другого ігрового тижня Ліги націй.

Про це він розповів в розмові з кореспондентом LB.ua.

"У другому тижні легше не буде. У Лізі націй немає слабких суперників. Я б виділив збірну Франції, адже вони – торішні переможці Ліги Націй та чинні олімпійські чемпіони. Тут немає що говорити, за них говорять всі їхні досягнення. Японія – срібний призер Ліги націй, команда, яка входить у четвірку кращих світового рейтингу. Туреччина – збірна, яка чіпляється за кожне очко і бореться до кінця. Болгарія… Хтось скаже, що ми вигравали в них на турнірі у Польщі, але це був той турнір, де тренер пробував різні варіації складу, тому тут легше не буде", – сказав Янчук.

Волейболіст також підбив підсумки першого ігрового тижня.

"Ми чудово провели перший тиждень, ми виграли дві гри у топзбірних. Після перемог над США та Кубою були максимально задоволені, тому що це дебют у Лізі націй. Думаю, мало хто прогнозував такий початок. Нас дуже підтримували вболівальники, і для мене це було великим здивуванням", - підсумував волейболіст.

Нагадаємо, після чотирьох ігор збірна України займає 7 місце у Лізі націй, маючи у своєму активі 7 очок. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Це не просто ігри – це битва за честь": як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй".