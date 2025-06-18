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Міжнародна федерація санного спорту заборонила росіянам брати участь у зимовій Олімпіаді-2026

За таке рішення проголосували 24 делегати з 32.

Міжнародна федерація санного спорту заборонила росіянам брати участь у зимовій Олімпіаді-2026
Російських спортсменів не допустили до зимової Олімпіади-2026 у санному спорті
Фото: Twitter

Сьогодні, 18 червня, Міжнародна федерація санного спорту (FIL) проголосувала за продовження заборони російським спортсменам брати участь в змаганнях FIL. Йдеться, зокрема, про кваліфікаційний процес на Зимові Олімпійські ігри Мілан-Кортіна 2026.

Про це повідомляє пресслужба FIL.

У Федерації наголосили, що це рішення було прийнято шляхом демократичного голосування після жвавої дискусії. 

Під час першого голосування було поставлено питання про те, чи підтримувати резолюції 2022 та 2024 років щодо заборони виступів російських спортсменів. 

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24 делегати проголосували за продовження, тоді як семеро проголосували проти, а один бюлетень був недійсним.

У другому голосуванні вирішили не уповноважити Виконавчу раду FIL розробляти програму для нейтральних російських спортсменів. 24 делегати проголосували за виключення росіян, тоді як вісім підтримали можливість участі за концепцією (спортсмени з індивідуальним нейтралітетом).

Таким чином російські спортсмени та їх оточення не зможуть брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року.
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