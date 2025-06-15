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Молодіжна збірна України здолала Фінляндію на футбольному Євро-2025

Перші очки для «синьо-жовтих» на турнірі.

Молодіжна збірна України здолала Фінляндію на футбольному Євро-2025
Молодіжна збірна України з футболу
Фото: Андрій Ющак/УАФ

Молодіжна збірна України з футболу перемогла одноліток з Фінляндії (2:0) у другому турі групового етапу Євро-2025 (U-21).

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Володимир Бражко під час матчу
Фото: Андрій Ющак/УАФ
Володимир Бражко під час матчу

Першим у матчі відзначився Владислав Ванат. Форвард «Динамо» вийшов на ударну позицію і з другої спроби «прошив» голкіпера суперників на 28 хвилині.

Збірна України святкує гол Владислава Ваната
Фото: Андрій Ющак/УАФ
Збірна України святкує гол Владислава Ваната

На 49-й ще один киянин Максим Брагару подвоїв рахунок. Вінгер першим зорієнтувався після невдалого виходу голкіпера з воріт і покотив м’яч у сітку воріт.

Єгор Ярмолюк працює з м'ячем
Фото: Андрій Ющак/УАФ
Єгор Ярмолюк працює з м'ячем

Перемога дозволила підопічним іспанського спеціаліста Унаї Мельгоси здобути перші очки у групі D.

Нагадаємо, у першому матчі на молодіжному Євро збірна України поступилася Данії (2:3).

Чемпіонат Європи (U-21) з футболу проходить у Словаччині. Збірна України потрапила у групу D разом з Данією, Фінляндією і Нідерландами.
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