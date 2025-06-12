До чвертьфіналу змагань вийдуть дві перші команди кожної групи.

Заключний поєдинок у групі українська збірна гратиме проти Нідерландів 18 червня.

Наступний поєдинок українська молодіжка проведе у неділю, 15 червня проти Фінляндії.

Про це повідомила пресслужба УАФ .

12 червня молодіжна збірна України з футболу матчем проти збірної Данії розпочала виступ на чемпіонаті Європи-2025.

Збірна України поступилась у стартовому матчі на молодіжному чемпіонаті Європи-2025

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