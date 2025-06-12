Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
ГоловнаСпорт

Збірна України поступилась у стартовому матчі на молодіжному чемпіонаті Європи-2025

Матч Україна — Данія закінчився з рахунком 2:3. 

Збірна України поступилась у стартовому матчі на молодіжному чемпіонаті Європи-2025
Збірна України поступилась у стартовому матчі на молодіжному чемпіонаті Європи-2025
Фото: Андрій Ющак

12 червня молодіжна збірна України з футболу матчем проти збірної Данії розпочала виступ на чемпіонаті Європи-2025.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч Україна — Данія закінчився з рахунком 2:3. Голи забили: Волошин (22), Брагару (78) — Бішофф (63), Бевінг (81), Осула (85). 

Support LB.ua

Наступний поєдинок українська молодіжка проведе у неділю, 15 червня проти Фінляндії. 

Заключний поєдинок у групі українська збірна гратиме проти Нідерландів 18 червня.

До чвертьфіналу змагань вийдуть дві перші команди кожної групи.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies