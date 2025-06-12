Збірна України поступилась у стартовому матчі на молодіжному чемпіонаті Європи-2025

12 червня молодіжна збірна України з футболу матчем проти збірної Данії розпочала виступ на чемпіонаті Європи-2025.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Матч Україна — Данія закінчився з рахунком 2:3. Голи забили: Волошин (22), Брагару (78) — Бішофф (63), Бевінг (81), Осула (85).
Наступний поєдинок українська молодіжка проведе у неділю, 15 червня проти Фінляндії.
Заключний поєдинок у групі українська збірна гратиме проти Нідерландів 18 червня.
До чвертьфіналу змагань вийдуть дві перші команди кожної групи.