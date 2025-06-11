В його активі 3 золотих нагороди на Чемпіонаті Європи в турецькій Анталії.

Лідера збірної України зі стрибків у воду Олексія Середу визнали найкращим спортсменом травня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Під час нагородження Олексій подякував Збройним силам України за можливість виступати на змаганнях та відзначив внесок усієї команди, тренерського штабу й Федерації стрибків у воду в його результати в травні.

Фото: Пресслужба Федерації стрибків у воду Олексій Середа й Тамара Токмачова під час нагородження

Особисту тренерку Середи Тамару Токмачову визнали найкращим тренером травня 2025 року.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду збірна України здобула сім медалей: п’ять золотих, срібну і бронзову. Це дозволило їм очолити загальнокомандний рейтинг ЧЄ й оновити свій найкращий результат.

Три золотих нагороди виграв Олексій Середа: в командних змішаних змаганнях, в дуеті з Максимом Гриценком і в індивідуальних стрибках з 10-метрвої вишки.