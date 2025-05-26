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Стрибун у воду Олексій Середа втретє здобув особисте «золото» на Чемпіонаті Європи

Українець є наймолодшим стрибуном, який здобував цю нагороду.

Стрибун у воду Олексій Середа втретє здобув особисте «золото» на Чемпіонаті Європи
Олексій Середа виконує свій стрибок на Олімпійських іграх
Фото: НОК України

Український стрибун у воду Олексій Середа переміг в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який триває у турецькій Анталії.

Про це повідомила пресслужба Федерації стрибків у воду України.

Олексій набрав 468.65 балів за підсумками шістьох стрибків і випередив німця Олі Рослера й Антона Кролла з Австрії.

Таким чином Середа здобув дев’яту золоту нагороду на рівні Чемпіонату Європи і третю в особистих стрибках.

Нагадаємо, у 2019-му році 13-річний Олексій Середа виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який відбувався у Києві, і став наймолодшим переможцем змагань в історії. 

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