Сезон врятовано: як «Тоттенгем» виграв кубок Ліги Європи

Про фінал, який очікувано не вразив, читайте на LB.ua .

Обидві команди отримали останній шанс урятувати провальний сезон, вигравши трофей і гарантувавши таким чином собі місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів. З огляду на те, як минув фінал, можна зробити висновок, що колективи перебувають у глибокій кризі. І у футбол грають відверто слабко…

Учора, 21 травня, відбувся фінальний поєдинок Ліги Європи УЄФА , другого за престижем єврокубку у футболі. Як не дивно, за кубок боролися два аутсайдери Англійської прем’єр-ліги — «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем», які йдуть на 16-й і 17-й позиціях відповідно.

Налаштування перед грою: Аморім хвилювався, а Постекоглу вірив у перемогу

Очевидно, фінал Ліги Європи став манною небесною для «дияволів» і «шпор». Перші ніяк не можуть створити якісну команду, бездумно витрачаючи кошти на трансферному ринку, а другі саме у процесі перебудови.

За останні декілька сезонів до Манчестера приїхали бразилець Каземіро, який залишається блідою тінню гравця-системи в «Реалі», не найрезультативніший форвард данець Гейлунн і англієць Маунт, кращі часи якого проминули ще в «Челсі».

Фото: EPA/UPG Тренер "МЮ" Рубен Аморім (праворуч) під час матчу

«Тоттенгем» досі оговтується після від’їзду Гаррі Кейна й Уго Лльоріса, форварда й голкіпера, що були зірками команди. Останні два сезони команда вчиться грати без них. Судячи з результатів у АПЛ, не все вдається…

Обидва тренери — Рубен Аморім (МЮ) й Анге Постекоглу («Тоттенгем») — розуміли своє становище. Португалець цього сезону називав склад «дияволів» найгіршим в історії команди, а австралієць переважно жартував, запевняючи, що у своєму другому сезоні у клубі виграє трофей.

Фото: EPA/UPG Австралійський тренер "Тоттенгема" Анге Постекоглу

Перед поєдинком Аморім казав, що переживає, адже вперше в кар’єрі опинився у фіналі єврокубку. Постекоглу намагався не давати волю емоціям й обмежувався класичними фразами про важливість змагань. У такому розібраному стані і команди, і тренери вийшли на гру, долю якої вирішив автогол.

Класичне британське протистояння

Команди вийшли на поле після офіційної частини – перформансу з музикою і танцями. На правду, саме ця частина фіналу була найцікавішою, на жаль…

Перший тайм матчу був доволі рівним. «МЮ» намагалися організовувати атаки через Бруно Фернандеша, капітана і ключового гравця у півзахисті. Він фактично керував діями конанди, скеровуючи м’яч у фланг. Найактивнішим футболістом в атаці був Діалло. Правий вінгер з Кот-д'Івуару постійно отримував м’яч і намагався обіграти суперників один в один.

Фото: EPA/UPG Боротьба Соланке з "Тоттенгема" і Магвайра за м'яч

«Тоттенгем» натомість грав варіативно: півзахисники Сарр і Бентанкур постійно піднімалися вище до воріт суперників, щоб створити ситуативну більшість. З правого флангу намагався загострювати Джонсон.

Неприємно здивувала беззубість обох команд. Занадто одноманітні атаки… І «дияволи», і «шпори» намагалися довести м’яч до флангу, звідки або вінгери, або латералі подавали у штрафний майданчик. Ні проникних пасів, ні зміщення в центр з ударом не було. Команди навантажували своїх форвардів подачами й дальніми закиданнями, на які ні Соланке, ні Гейлунн не відгукувалися.

Фото: EPA/UPG Гол "Тоттенгема"

Єдиний гол у матчі вдалося організувати якраз після прострілу з флангу на 42-й хвилині. Сарр закинув м’яч у штрафний, де Джонсон боровся із захисником «МЮ» Люком Шоу. Ігровий прилад обстукався з обома і курйозно влетів у ворота Онана. Хоч гол записали на гравця «шпорів», після повтору очевидно, що останнім до нього торкнувся саме футболіст «дияволів».

У другій 45-хвилинці «МЮ» намагався атакувати, але фактично нічого не зміг створити. Єдиний момент вартий уваги трапився на 67 хвилині. Фернандеш подав зі штрафного у бік воріт Вікаріо, а той не зміг зафіксувати м’яч у руках. Як наслідок, Гейлунн головою переправив м’яч у бік пустих воріт, але на заваді став ван Де Вен. Захисник в акробатичному стилі вибив м’яч фактично з лінії воріт.

Фото: EPA/UPG Голкіпер "Тоттенгема" Вікаріо намагається зафіксувати м'яч під час подачі

За підсумками 90 хвилин гри арбітр зафіксував перемогу «Тоттенгема», який здобув перший трофей за 17 років. Востаннє до цього «шпори» святкували виграш Кубка ліги у 2008 році.

Чи можна вважати цей результат закономірним? Статистично «МЮ» виглядав активніше, але під час перегляду гри такого відчуття не було. Хай там як, але саме «Тоттенгем» зміг врятувати сезон і гарантував собі участь у Лізі чемпіонів УЄФА.

«Це питання самосприйняття клубу. За останні роки я бачив, як легко кидають каміння в бік "Тоттенгема", і клуб не завжди себе захищав так, як слід. Але немає жодної причини не вірити, що ми здатні знову перемагати наступного сезону. Великі клуби очікують на успіх — і я сподіваюся, що цей трофей стане поштовхом уперед. Я був максимально зосереджений на перемозі. Що буде далі — побачимо. Команда ще будується. Вона молода, їй бракує досвіду, але тепер ми в Лізі чемпіонів. Я створюю колектив на найближчі 4–5 років», – сказав після гри Анге Постукоглу.

Фото: EPA/UPG Гравці "Тоттенгема" після фінального свистка

Аморім же пообіцяв, що не здасться і зможе повернути «МЮ» славу минулих, уже забутих часів. Побачимо.

31 травня у Мюнхені розіграють кубок Ліги чемпіонів. За головний трофей сезону змагатимуться «Інтер» і ПСЖ.