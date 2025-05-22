Сезон врятовано: як «Тоттенгем» виграв кубок Ліги Європи

Налаштування перед грою: Аморім хвилювався, а Постекоглу вірив у перемогу
Очевидно, фінал Ліги Європи став манною небесною для «дияволів» і «шпор». Перші ніяк не можуть створити якісну команду, бездумно витрачаючи кошти на трансферному ринку, а другі саме у процесі перебудови.
За останні декілька сезонів до Манчестера приїхали бразилець Каземіро, який залишається блідою тінню гравця-системи в «Реалі», не найрезультативніший форвард данець Гейлунн і англієць Маунт, кращі часи якого проминули ще в «Челсі».
«Тоттенгем» досі оговтується після від’їзду Гаррі Кейна й Уго Лльоріса, форварда й голкіпера, що були зірками команди. Останні два сезони команда вчиться грати без них. Судячи з результатів у АПЛ, не все вдається…
Обидва тренери — Рубен Аморім (МЮ) й Анге Постекоглу («Тоттенгем») — розуміли своє становище. Португалець цього сезону називав склад «дияволів» найгіршим в історії команди, а австралієць переважно жартував, запевняючи, що у своєму другому сезоні у клубі виграє трофей.
Перед поєдинком Аморім казав, що переживає, адже вперше в кар’єрі опинився у фіналі єврокубку. Постекоглу намагався не давати волю емоціям й обмежувався класичними фразами про важливість змагань. У такому розібраному стані і команди, і тренери вийшли на гру, долю якої вирішив автогол.
Класичне британське протистояння
Команди вийшли на поле після офіційної частини – перформансу з музикою і танцями. На правду, саме ця частина фіналу була найцікавішою, на жаль…
Перший тайм матчу був доволі рівним. «МЮ» намагалися організовувати атаки через Бруно Фернандеша, капітана і ключового гравця у півзахисті. Він фактично керував діями конанди, скеровуючи м’яч у фланг. Найактивнішим футболістом в атаці був Діалло. Правий вінгер з Кот-д'Івуару постійно отримував м’яч і намагався обіграти суперників один в один.
«Тоттенгем» натомість грав варіативно: півзахисники Сарр і Бентанкур постійно піднімалися вище до воріт суперників, щоб створити ситуативну більшість. З правого флангу намагався загострювати Джонсон.
Неприємно здивувала беззубість обох команд. Занадто одноманітні атаки… І «дияволи», і «шпори» намагалися довести м’яч до флангу, звідки або вінгери, або латералі подавали у штрафний майданчик. Ні проникних пасів, ні зміщення в центр з ударом не було. Команди навантажували своїх форвардів подачами й дальніми закиданнями, на які ні Соланке, ні Гейлунн не відгукувалися.
Єдиний гол у матчі вдалося організувати якраз після прострілу з флангу на 42-й хвилині. Сарр закинув м’яч у штрафний, де Джонсон боровся із захисником «МЮ» Люком Шоу. Ігровий прилад обстукався з обома і курйозно влетів у ворота Онана. Хоч гол записали на гравця «шпорів», після повтору очевидно, що останнім до нього торкнувся саме футболіст «дияволів».
У другій 45-хвилинці «МЮ» намагався атакувати, але фактично нічого не зміг створити. Єдиний момент вартий уваги трапився на 67 хвилині. Фернандеш подав зі штрафного у бік воріт Вікаріо, а той не зміг зафіксувати м’яч у руках. Як наслідок, Гейлунн головою переправив м’яч у бік пустих воріт, але на заваді став ван Де Вен. Захисник в акробатичному стилі вибив м’яч фактично з лінії воріт.
За підсумками 90 хвилин гри арбітр зафіксував перемогу «Тоттенгема», який здобув перший трофей за 17 років. Востаннє до цього «шпори» святкували виграш Кубка ліги у 2008 році.
Чи можна вважати цей результат закономірним? Статистично «МЮ» виглядав активніше, але під час перегляду гри такого відчуття не було. Хай там як, але саме «Тоттенгем» зміг врятувати сезон і гарантував собі участь у Лізі чемпіонів УЄФА.
«Це питання самосприйняття клубу. За останні роки я бачив, як легко кидають каміння в бік "Тоттенгема", і клуб не завжди себе захищав так, як слід. Але немає жодної причини не вірити, що ми здатні знову перемагати наступного сезону. Великі клуби очікують на успіх — і я сподіваюся, що цей трофей стане поштовхом уперед. Я був максимально зосереджений на перемозі. Що буде далі — побачимо. Команда ще будується. Вона молода, їй бракує досвіду, але тепер ми в Лізі чемпіонів. Я створюю колектив на найближчі 4–5 років», – сказав після гри Анге Постукоглу.
Аморім же пообіцяв, що не здасться і зможе повернути «МЮ» славу минулих, уже забутих часів. Побачимо.
31 травня у Мюнхені розіграють кубок Ліги чемпіонів. За головний трофей сезону змагатимуться «Інтер» і ПСЖ.