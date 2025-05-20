Український боксер Хижняк оцінив призначення нового головного тренера національної команди

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк висловив сподівання, що його результати не погіршаться після призначення Михайла Мельника на посаду головного тренера збірної України.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Новий головний тренер не зовсім новий для мене, тому що ми вже працювали з Михайлом Івановичем в команді «Українські Отамани». Я боксер уже не дуже юний у національній команді. Навпаки — один з найбільш вікових і титулованих зараз. Відчуваю відповідальність. Упевнений, що ця відповідальність лягає і на головного тренера. Упродовж своєї карʼєри працював не з одним головним тренером, і попередні результати були високі для країни та федерації. Сподіваюся, що робота з цим тренером дасть не гірші результати, ніж були до цього. Переконаний, що це відповідальність усієї команди», – сказав боксер.

Нагадаємо, головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник оцінив стан команди та розказав, коли повернеться Олександр Хижняк.

У березні 2025 року Федерація боксу України визнала Олександра Хижняка і його батька «легендами ФБУ».