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Збірна Франції вилітає з елітного хокейного дивізіону

Вона гратиме зі збірною України у Дивізіоні IА.

Збірна Франції вилітає з елітного хокейного дивізіону
Гравці збірної Франції вишикувалися після програного матчу групи А Чемпіонату світу з хокею IIHF між Францією та Словенією
Фото: EPA/UPG

Збірна Франції з хокею зазнала сьомої поразки поспіль на Чемпіонаті світу-2025 в елітному дивізіоні. Французи поступилися словенцям з рахунком 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). 

Таким чином вона посіла останнє місце у групі А елітного Дивізіону, і гратиме у Дивізіоні IА, де грає збірна України.

У паралельному матчі збірна Чехії розгромила збірну Німеччини з рахунком 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

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Турнірне становище у групі А: Швеція - 18 очок (після 6-ти ігор), Канада - 15 (5), Фінляндія - 11 (5), Латвія - 9 (6), Австрія - 7 (6), Словаччина - 7 (5), Словенія - 4 (7), Франція - 1 (7);

Турнірне становище групі В: Чехія - 17 очок (після 6-ти ігор), Швейцарія - 16 (6), США - 14 (6), Данія - 9 (6), Німеччина - 9 (6), Угорщина - 3 (6), Казахстан - 3 (6), Норвегія - 1 (6).

Наразі відомі шість чвертьфіналістів Чемпіонату світу: Швейцарія, Швеція, Канада, Фінляндія, Чехія та США.

До чвертьфіналу виходять перші чотири збірні кожної групи. Фінал ЧС-2025 з хокею відбудеться 25 травня.
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