Біля Франції затонув черговий човен з мігрантами, загинула людина

Після того як судно перевернулося вдалося врятувати понад 60 людей.

Одна людина загинула після того як біля узбережжя Франції затонув човен з мігрантами, повідомляють Euronews.

Понад 60 людей було врятовано після того, як “перевантажене” судно, що перевозило мігрантів через Ла-Манш, затонуло, повідомляє французька влада.

Човен затонув біля узбережжя північно-французького міста Булонь-сюр-Мер.

Під час рятувальної операції гелікоптер ВМС Франції виявив непритомну людину у воді. Пізніше медична бригада на борту французького буксира Abeille Normandie оголосила її мертвою.

“Понад 60 інших людей вижили після того, як їх витягли з води, включно з матір’ю та дитиною, яких доставили гелікоптером до лікарні у Франції”, ‒ зазначає видання.

Abeille Normandie врятував 50 людей, тоді як два британські човни ‒ судно Королівського національного інституту рятувальних шлюпок (RNLI) та човен Прикордонних сил Великої Британії ‒ врятували ще 11.

Протягом тижня через Ла-Манш до Великої Британії прибули 1125 мігрантів.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер пообіцяв припинити діяльність контрабандистів, які організують переправу людей на невеликих човнах. Раніше британський прем’єр-міністр ризикує стати “островом чужинців”, якщо не буде вжито додаткових заходів для виправлення ситуації. Водночас 1 травня на місцевих виборах у Сполученому Королівстві перемогла антиімміграційна партія Reform UK.