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Міністр внутрішніх справ Франції очолить головну консервативну партію країни

Бруно Ретайо став відомою фігурою у французькій політиці з моменту приєднання до уряду у вересні.

Міністр внутрішніх справ Франції очолить головну консервативну партію країни
Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо виграв перегони за посаду наступного лідера головної консервативної партії країни “Республіканці”, що ще більше підвищило його авторитет перед можливими президентськими виборами через два роки.

Про це пише Politico.

Згідно з офіційними даними партії, політик отримав 74%.

Популярність Ретайо, переконаного консерватора, який, ймовірно, “просуватиме партію далі праворуч”, різко зросла з моменту приєднання до уряду у вересні, і багато хто очікував, що він подолає нинішнього лідера “Республіканців” Лорана Вокієза, який балотувався на переобрання.

“Республіканці” та їхні ідеологічні попередники домінували у французькій політиці протягом десятиліть, серед їхніх лав були колишні президенти, такі як Жак Ширак та Ніколя Саркозі. Але консервативна сила потрапила в “політичне чистилище” після того, як обрання президента Еммануеля Макрона у 2017 році перевернуло політичний баланс країни.

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Відтоді партія зазнала низки поразок на виборах, але у вересні минулого року несподівано повернулася до влади, об'єднавшись з промакронівськими партіями для формування уряду меншості. Цей крок вперше привів 64-річного Ретайо до складу Кабінету міністрів.

Зараз партія намагається повернути собі правого виборця у потенційно відкритих президентських перегонах 2027 року без Макрона, якому конституційно заборонено балотуватися на третій термін, і, можливо, без лідерки ультраправих Марін Ле Пен, чиї юридичні проблеми можуть зірвати її кандидатуру.
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