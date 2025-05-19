Нікушор Дан: Румунія повинна продовжувати політику підтримки України

Він сказав, що Румунія повинна докладатися до спільних європейських зусиль стосовно безпеки у збалансований спосіб.

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія має підтримувати політику підтримки України.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання LB.ua.

«Я думаю, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну і докладатися до спільних європейських зусиль (стосовно безпеки – ред.) у збалансований спосіб», – заявив Дан.