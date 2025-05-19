Нікушор Дан: Румунія повинна продовжувати політику підтримки України

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія має підтримувати політику підтримки України.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання LB.ua.
«Я думаю, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну і докладатися до спільних європейських зусиль (стосовно безпеки – ред.) у збалансований спосіб», – заявив Дан.
- У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців.
- Його суперник, ультраправий політик Джордж Сіміон набрав 46,40% голосів.