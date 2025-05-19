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Нікушор Дан: Румунія повинна продовжувати політику підтримки України

Він сказав, що Румунія повинна докладатися до спільних європейських зусиль стосовно безпеки у збалансований спосіб.

Нікушор Дан: Румунія повинна продовжувати політику підтримки України
Переможець президентськихвиборів у Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія має підтримувати політику підтримки України.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання LB.ua.

«Я думаю, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну і докладатися до спільних європейських зусиль (стосовно безпеки – ред.) у збалансований спосіб», – заявив Дан.

  • У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців. 
  • Його суперник, ультраправий політик Джордж Сіміон набрав 46,40% голосів.
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