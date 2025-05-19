Макрон, Мелоні, Стармер і Мерц поговорили з Трампом: Путін має піти на 30-денне припинення вогню

Розмову провели перед тим, як Трамп спілкуватиметься з російським очільником.

Президент Франції Еммануель Макрон спільно з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, німецьким канлцером Фрідріхом Мерцем та прем'єркою Італії Джорджою Мелоні учора ввечері провели телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом, в якій обговорили необхідність припинення вогню в Україні.

Макрон стверджує, що завтра (тобто сьогодні) російський керманич повинен "показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною і Європою". Про це він написав у X.

Цю розмову лідери європейських країн провели перед дзвінком Трампа і Путіна. Американський президент не приїхав до Туреччини, де 15-16 травня перебували делегації України і Росії. Не приїхав і Путін, і американський президент пов'язував це з його відсутністю.

Низькорівнева російська делегація на переговорах не погодилася на 30-денне припинення вогню, вимогу якого до неї висунули ще 10 травня. Єдине, про що вдалося домовитися – це про обмін полоненими, попередньо, в форматі 1000 на 1000.