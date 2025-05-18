Росія затримала нафтовий танкер після виходу з естонського порту

У неділю РФ затримала нафтовий танкер у територіальних водах Росії після того, як судно вийшло із естонського порту Сілламяе за попередньо узгодженим маршрутом.
Як пише ERR, інцидент стався через кілька днів після того, як Естонія спробувала зупинити судно російського тіньового флоту.
Танкер "Green Admire" під прапором Ліберії вийшов з порту Сілламяе на сході Естонії з вантажем сланцевої нафти, призначеної для Роттердама, Нідерланди. Судно належить грецькій компанії Aegean Shipping і йшло за узгодженим маршрутом через російські води.
У транспортній адміністрації повідомили, що такого раніше ніколи не траплялося. Суднам, що прямують до Сілламяе та з нього, тепер накажуть залишатися в територіальних водах Естонії.,"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує діяти непередбачувано, тому в майбутньому кораблі будуть спрямовані альтернативним маршрутом", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
Він сказав, що повідомив союзників про цю подію.
- Судна, що виходять із Сілламяе, зазвичай проходять через територіальні води Росії, оскільки це безпечніше для більших суден, ніж плавання мілководдями Естонії.
- Цей маршрут не проходить через жодні національні кордони та був узгоджений між Росією, Естонією та Фінляндією.
- Інцидент стався після спроби цього тижня ВМС Естонії зупинити танкер без прапора, що входить до складу тіньового флоту Росії. Він проходив через естонські води. Корабель не зупинився, і Росія відправила винищувач для супроводу танкера, порушивши при цьому повітряний простір Естонії.
- Ще один танкер тіньового флоту, "Kiwala", був заарештований естонською владою у квітні за плавання без прапора.