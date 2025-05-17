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Розвідка: Росія стикається з безпрецедентною кадровою кризою на тлі затяжної війни проти України

У 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Розвідка: Росія стикається з безпрецедентною кадровою кризою на тлі затяжної війни проти України
Ілюстративне фото: росіяни у Курську
Фото: фотограф Дмітрій Марков в Instagram

Росія стикається з безпрецедентною кадровою кризою на тлі затяжної війни проти України, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

Відомство зазначає, що у 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17% більше, ніж роком раніше. Якщо нинішня динаміка збережеться, упродовж наступних п’яти років нестача кадрів може сягнути 4 мільйонів. 

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Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації, зокрема у ключових секторах економіки.

Промисловість втратила майже третину необхідного персоналу – близько 391 тис. інженерів та операторів обладнання. 

У сфері торгівлі не укомплектовано понад 347 тис. робочих місць, транспортна галузь відчуває нестачу понад 200 тис. водіїв. 

Найкритичніша ситуація – в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35 %.

Серед основних причин кадрової кризи:

  • мобілізаційні заходи та масова еміграція висококваліфікованих фахівців і представників дефіцитних спеціальностей (від 650 тис. до 1,1 млн осіб залишили країну, щоб уникнути призову);
  • демографічна яма 1990-х років;
  • хронічна непривабливість ринку праці в агро- та промисловому секторах через низьку оплату та важкі умови праці;
  • брак системної підготовки технічних спеціалістів;
  • ставка бізнесу на мігрантів замість інвестицій у навчання та автоматизацію.

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що попри зростання зарплат на 10–15% у ряді підприємств, ці заходи не компенсували втрат

Кадрова нестача набуває системного характеру і загрожує довгостроковій стабільності російської економіки

На тлі тривалої війни проти України зусилля Кремля щодо подолання кризи залишаються фрагментарними та малоефективними.
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