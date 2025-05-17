Серед іншого, бійці спецпідрозділу здійснювали морські місії – повернули під контроль України нафтогазовидобувні платформи у Чорному морі.

Укрпошта випустила марку, присвячену спецпідрозділу Головного управління розвідки “Артан”.

Як зазначає ГУР, лімітований тираж марки, присвячений бойовому шляху підрозділу активних дій ГУР МО України “Артан”, презентували у Києві – 1670 примірників уже доступні на сайті Укрпошти.

“Артан” – сформований у 2022 році. Бійці спецпідрозділу обороняли Київщину, Донеччину, зокрема у битвах за Бахмут і Часів Яр, воювали на Харківщині та Запоріжжі, здійснювали морські місії – повернули під контроль України нафтогазовидобувні платформи у Чорному морі, брали участь у таємних операціях воєнної розвідки.

Церемонію спецпогашення марки провели начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, бригадний генерал з позивним “Філософ”, командир підрозділу активних дій “Артан” Віктор Торкотюк разом з розвідниками.

“Марка – це фіксація історичних подій. Під час повномасштабної війни бійці “Артану” вже здійснили низку успішних місій, але ще багато належить зробити. Продовжуємо боротьбу!” – сказав Кирило Буданов.

Кожен колекційний поштовий набір включає нумерований аркуш із шістьма марками, художній конверт та штемпель спецпогашення.

“Зазвичай, коли ми гасимо марку ГУР, потім щось гаситься на території ворога”, – зауважив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Кожна марка в наборі присвячена окремій бойовій місії, що їх реалізували воїни “Артану”.

“Українських воєнних розвідників знають завдяки багатьом успішним операціям.Безсумнівно, нині “Артан” – один з найсильніших у когорті підрозділів спецпризначення не лише в Україні, але й у світі”, – відзначив бригадний генерал із позивним “Філософ”.

Під час церемонії розвідники подякували Укрпошті за підтримку та закарбовані в марках епізоди бойової історії спецпідрозділу ГУР.

“Це памʼять, яку передадуть наступним поколінням. Дякую кожному воїну “Артану”. Ці марки – про кожного з вас, від першої ротації до сьогоднішніх операцій”, – наголосив командир “Артану” Віктор Торкотюк.