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У Запорізькій області внаслідок атаки росіян поранено двох жінок

У них контузії та вибухово-осколкові пораненнями. 

У Запорізькій області внаслідок атаки росіян поранено двох жінок
Фото: Вікі

Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни ударили по місту після обіду. 

Поранені двоє жінок віком 52 та 72 років. У них контузії та вибухово-осколкові пораненнями. 

“Постраждалих транспортують до лікарні. Їм надають усю необхідну медичну допомогу”, ‒ додав голова ОВА.

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Сьогодні у тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області "правоохоронці" знайшли мертвою 7-річну дівчинку. На тілі дитини виявили ознаки насильницької смерті.
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