Глава МЗС Чехії відреагував на трагедію у Білопіллі: "Кремль не хоче миру. Він хоче війни"

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на російську атаку на рейсовий автобус у Білопіллі Сумської області і наголосив, що російський терор свідчить про ставлення РФ до переговорів про припинення вогню.
Про це Ліпавський написав у соцмережі Х.
"У Стамбулі ще навіть не прибрали стільці після переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, коли Кремль убив 9 мирних жителів у Сумській області", — ідеться у повідомленні.
Ліпавський наголошує, що внаслідок атаки армії РФ на цивільний автобус загинули та постраждали люди, які їхали з родинами.
"Ось наскільки серйозно Путін ставиться до мирних переговорів. Кремль не хоче миру. Він хоче війни", — наголосив Ліпавський.
- Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі, 9 людей загинуло, ще 7 поранених перебувають у лікарні. Російська армія вбила цілу родину з трьох людей.