Глава МЗС Чехії відреагував на трагедію у Білопіллі: "Кремль не хоче миру. Він хоче війни"

Ян Ліпавський вкотре підкреслив на неготовності Путіна до миру.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на російську атаку на рейсовий автобус у Білопіллі Сумської області і наголосив, що російський терор свідчить про ставлення РФ до переговорів про припинення вогню.

Про це Ліпавський написав у соцмережі Х.

"У Стамбулі ще навіть не прибрали стільці після переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, коли Кремль убив 9 мирних жителів у Сумській області", — ідеться у повідомленні.

Ліпавський наголошує, що внаслідок атаки армії РФ на цивільний автобус загинули та постраждали люди, які їхали з родинами.

"Ось наскільки серйозно Путін ставиться до мирних переговорів. Кремль не хоче миру. Він хоче війни", — наголосив Ліпавський.