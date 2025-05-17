Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
ГоловнаСвіт

​На Тайвані зупинили останній атомний енергоблок

Він забезпечував близько 3% електроенергії Тайваню.

​На Тайвані зупинили останній атомний енергоблок
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Сьогодні, 17 травня, завершився 40-річний термін експлуатації останнього на Тайвані атомного енергоблока на атомній електростанції Мааншан. 

Про це повідомляє Міністерство економіки Тайваню.

Зазначається, що в другій половині дня почалося поступове зниження потужності, а ввечері реактор від'єднали від мережі та безпечно зупинили. 

Потужність зупиненого енергоблока - 951 МВт, він забезпечував близько 3% електроенергії Тайваню.

Відпрацьоване ядерне паливо буде переміщено в басейн витримки, а в майбутньому буде вирішуватися питання сухого зберігання та остаточного захоронення.

14 травня стало відомо, що Данія хоче повернутися до атомної енергетики через 40 років після відмови від неї.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies