​На Тайвані зупинили останній атомний енергоблок

Він забезпечував близько 3% електроенергії Тайваню.

Сьогодні, 17 травня, завершився 40-річний термін експлуатації останнього на Тайвані атомного енергоблока на атомній електростанції Мааншан.

Про це повідомляє Міністерство економіки Тайваню.

Зазначається, що в другій половині дня почалося поступове зниження потужності, а ввечері реактор від'єднали від мережі та безпечно зупинили.

Потужність зупиненого енергоблока - 951 МВт, він забезпечував близько 3% електроенергії Тайваню.

Відпрацьоване ядерне паливо буде переміщено в басейн витримки, а в майбутньому буде вирішуватися питання сухого зберігання та остаточного захоронення.

14 травня стало відомо, що Данія хоче повернутися до атомної енергетики через 40 років після відмови від неї.