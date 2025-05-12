Тайвань випробував американську ракетну систему HIMARS

Вона може бути розгорнута на острові для захисту на випадок війни з Китаєм.

Збройні сили Тайваню вперше випробували нову поставлену США ракетну систему HIMARS, що широко використовувалася Україною у протидії агресії Росії та може бути розгорнута на острові для захисту на випадок війни з Китаєм.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що в останні роки Тайвань стикається з посиленим військовим тиском з боку Китаю. Зокрема, йдеться про щоденні патрулювання китайської армії навколо острова та проведення масштабних навчань із відпрацювання сценаріїв блокади та захоплення острова.

За даними Reuters, Тайвань придбав 29 систем HIMARS у компанії Lockheed Martin (LMT.N). Перша партія з 11 ракет була отримана минулого року, а решта має прибути наступного.

Маючи дальність ураження близько 300 км, у разі збройного конфлікту HIMARS можуть уражати прибережні цілі в південній китайській провінції Фуцзянь, на іншому боці Тайванської протоки.

Навчена американськими фахівцями військова команда Тайваню сьогодні запустила ракети з випробувального центру Цзюпен у віддаленій частині узбережжя Тихого океану, аби перевірити їхні бойові можливості.