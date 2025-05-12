У Південній Кореї стартувала передвиборча кампанія

Кандидати на пост президента Південної Кореї: кандидат Лі Дже Мен (ліворуч), Кім Мун Су (в центрі) та Лі Чжон Сок.

У Південній Кореї офіційно стартувала кампанія до президентських виборів, що відбудуться 3 червня.

Як пише Yonhap, згідно із опитуваннями, поки лідирує кандидат від Демократичної партії (ДП) Лі Дже Мен.

За ним йде кандидат від Партії народної сили (ПНС) Кім Мун Су, колишній міністр праці. Його кандидатуру затвердили лише два дні тому після внутрішньопартійних суперечок щодо можливого об'єднання кандидатур із колишнім прем'єр-міністром Хан Док Су.

Усього за пост президента Південної Кореї змагатимуться семеро осіб.

Кандидатам та їхнім передвиборчим командам дозволено виступати з промовами у громадських місцях з 7:00 до 23:00, розповсюджувати листівки та інші передвиборчі матеріали, а також розміщувати передвиборчі банери протягом офіційного періоду передвиборчої кампанії.

Лі присвоїли №1, другим номером у списку став став Кім Чен І, а №4 – Лі Чжон Сок із Партії нової реформи.

Згідно із законом, номери кандидатів присвоюються в порядку кількості місць, які партія має в Національних зборах.Починають із тієї, яка має найбільшу кількість.

№ 3 залишився порожнім, оскільки Партія відбудови Кореї не висунула кандидата, а номери із 5 по 8 присвоїли двом кандидатам від невеликих партій та двом незалежним.