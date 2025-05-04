Екзит-пол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон

У Румунії завершився перший тур президентських виборів.
Як пише Digi24, за результатами екзит-полу, ультраправий кандидат від AUR Джордже Сіміон посідає перше місце, отримавши 30% голосів.
Далі йдуть Крін Антонеску та Нікушор Дан, кожен з яких має по 23%, згідно з екзит-полом, проведеним агенцією Avangarde. За даними екзит-полу CURS, Сіміон має 33,1%, Крін Антонеску – 22,9%, Нікушор Дан – 20,9%.
Усього на виборах зареєструвалися 11 кандидатів.
На момент закриття виборчих дільниць проголосувало 53% виборців. З них 5,7 мільйона проживають у міських районах, а 3,8 мільйона — у сільській місцевості.
Очікувалося, що на виборах проголосують майже 18 мільйонів румунів. По всій країні було відкрито 18 979 виборчих дільниць. На перший тур виборів було акредитовано 159 міжнародних спостерігачів, що майже вдвічі більше, ніж на виборах у листопаді 2024 року.
У діаспорі голосування відбувалося протягом трьох днів.
- Згідно із соціологічними дослідженнями останніх місяців,Сіміон утримував стабільне лідерство. Його підтримували 30 %, і за всю кампанію цифра ця практично не змінювалася, що робить Сіміона єдиним кандидатом з по-справжньому стабільним електоратом. Водночас така стабільність може виявитися і межею його мобілізаційного потенціалу.
- На другій позиції, згідно з акумулятивним соціологічним прогнозом видання Politico, розташувався кандидат від коаліції Крін Антонеску. Упродовж передвиборчої кампанії йому вдалося покращити свої позиції, зараз він мав близько 24 %. Трійку лідерів замикав чинний мер Бухареста Нікушор Дан з 22 %.
- Минулого року через зовнішнє втручання Конституційний суд країни скасував результати першого туру, в якому переміг Келін Джорджеску. Цього разу кандидата до участі в перегонах не допустили зовсім, але правий фланг без лідера не залишився. Детальніше про вибори у Румунії читайте у матеріалі LB.ua "Другий перший тур виборів президента Румунії".
- Після того, як вищий суд заблокував кандидатуру Джорджеску на повторних виборах, Джордже Сіміон та Анамарія Гавріле, відомі ультраправі політики Румунії, домовилися, що один із них відмовиться від участі, якщо обидві кандидатури схвалять. Центральне виборче бюро схвалило їх обох.
- Сіміон, лідер другої за величиною партії Румунії, Альянсу єдності румунів (AUR), і Гавріла, лідерка Партії молоді (POT), були прихильниками Джорджеску і “підігрівали націоналістичний запал своєю полум'яною риторикою”.
- Праві партії Румунії зазвичай займають проросійську позицію у зовнішній політиці та виступають проти надання військової допомоги Україні.