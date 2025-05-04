Екзит-пол: у першому турі президентських виборів Румунії лідирує Джордже Сіміон

Лідер AUR кандидат у президенти Георге Сіміон (в центрі) відповідає на запитання журналістів під час презентації програми партії

У Румунії завершився перший тур президентських виборів.

Як пише Digi24, за результатами екзит-полу, ультраправий кандидат від AUR Джордже Сіміон посідає перше місце, отримавши 30% голосів.

Далі йдуть Крін Антонеску та Нікушор Дан, кожен з яких має по 23%, згідно з екзит-полом, проведеним агенцією Avangarde. За даними екзит-полу CURS, Сіміон має 33,1%, Крін Антонеску – 22,9%, Нікушор Дан – 20,9%.

Усього на виборах зареєструвалися 11 кандидатів.

На момент закриття виборчих дільниць проголосувало 53% виборців. З них 5,7 мільйона проживають у міських районах, а 3,8 мільйона — у сільській місцевості.

Очікувалося, що на виборах проголосують майже 18 мільйонів румунів. По всій країні було відкрито 18 979 виборчих дільниць. На перший тур виборів було акредитовано 159 міжнародних спостерігачів, що майже вдвічі більше, ніж на виборах у листопаді 2024 року.

У діаспорі голосування відбувалося протягом трьох днів.